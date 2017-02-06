Воронежскую городскую среду сформируют за 440 млн рублей

Реализацию этой программы Алексей Гордеев обсудил на заседании отраслевых групп при участии заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрея Чибиса. Аналогичные проекты в регионе реализуют с 2009 года. Так, за счёт средств области и субсидий, благоустроили 866 дворов. Объекты уже переданы собственникам для содержания.

Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области: «Мы приводили в порядок военно-мемориальные комплексы. Линия фронта проходила по Воронежской земле, и мы восстановили 423 таких объекта. 135 парков и скверов и у нас была отдельная программа по пляжам. 26 пляжей мы оборудовали. Это, кстати, и решило вопрос безопасности».