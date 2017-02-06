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12:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежскую городскую среду сформируют за 440 млн рублей

Более 440 миллионов рублей субсидий получит Воронежская область на проект «Формирование современной городской среды». Две трети финансирования направят на благоустройство дворов многоквартирных домов.

Реализацию этой программы Алексей Гордеев обсудил на заседании отраслевых групп при участии заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрея Чибиса. Аналогичные проекты в регионе реализуют с 2009 года. Так, за счёт средств области и субсидий, благоустроили 866 дворов. Объекты уже переданы собственникам для содержания.

Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области: «Мы приводили в порядок военно-мемориальные комплексы. Линия фронта проходила по Воронежской земле, и мы восстановили 423 таких объекта. 135 парков и скверов и у нас была отдельная программа по пляжам. 26 пляжей мы оборудовали. Это, кстати, и решило вопрос безопасности».

Андрей Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ: «Потребности сегодняшнего человека, в том числе, людей молодых, которые получают неплохое образование и имеют лёгкий опыт коммуникаций за счёт развития IT-технологий таковы, что если мы не создадим условия для этих людей жить в наших городах и нашей стране, мы этих людей потеряем».

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