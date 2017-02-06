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12:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Минфин назвал главные риски для российской экономики

Динамика цен на нефть и сохранение геополитической напряженности будут ключевыми рисками для российской экономики в ближайшие три года. Об этом говорится в «Основных направлениях государственной долговой политики России на 2017−2019 годы», подготовленных Минфином.

Источник: AP 2016

«С учетом глобальных тенденций спроса и предложения ожидается, что в указанном периоде цены на нефть будут колебаться в пределах 40−60 долларов США за баррель», — отмечается в материалах ведомства.

Геополитическая напряженность затрудняет доступ ряда российских компаний к мировому рынку заемного капитала. «Угроза эскалации этой напряженности негативно влияет на деловую и потребительскую активность», — говорится в документе.

Другим фактором, негативно влияющим на уровень спроса на национальном долговом рынке, стало решение о заморозке до 2019 года накопительной части пенсии. «Эта составляющая пенсионной системы, по своей сути, является естественным источником “длинных” денег, наличие которых относится к числу важнейших предпосылок для стабильности рынка долгового капитала в любой стране», — указывают в Минфине.

В целом предстоящий трехлетний период несет в себе значительную макроэкономическую неопределенность и существенные риски для национальной экономики. «Их материализация может привести как к недополучению федеральным бюджетом доходов и ограничению числа источников финансирования дефицита федерального бюджета, так и к появлению инициатив, направленных на увеличение государственных расходов», — резюмируют авторы документа.

Ранее 6 февраля Минфин сообщил, что государственный долг России по итогам 2016 года составил 11,1 триллиона рублей, или 13,2 процента ВВП.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2017 года составила 53,16 доллара за баррель, что в 1,8 раза выше, чем за аналогичный месяц 2016 года. В бюджет заложена стоимость нефти в 40 долларов.

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