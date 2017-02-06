Крым в январе увеличил налоговые поступления в бюджеты на 14%
За январь 2017 года во все уровни бюджетной системы РФ было обеспечено около 3,4 млрд рублей налогов.
За январь 2017 года во все уровни бюджетной системы РФ было обеспечено около 3,4 млрд рублей налогов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Крым в январе этого года, в сравнении с первым месяцем прошлого года, увеличил поступления в бюджеты всех уровней на 14% — до 3,4 млрд рублей. Об этом сообщает республиканское УФНС.
«За январь 2017 года во все уровни бюджетной системы РФ (Крымом) обеспечено около 3,4 млрд рублей налогов, сборов и иных обязательных платежей, что на 14% превышает уровень поступлений в январе 2016 года», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что налоговые платежи Крыма в федеральный бюджет выросли на четверть — до 1,7 млрд рублей, а доходы консолидированного бюджета региона на 5% — до более чем на 1,5 млрд рублей. «В том числе дополнительно поступило 199 млн рублей НДФЛ, что стало результатом активной постановки на налоговый учет обособленных подразделений кампаний с материковой части России», — отметили в УФНС.
Рост налоговых поступлений в ведомстве связывают «с ростом финансовой и деловой активности организаций Республики Крым, повышением уровня администрирования налогов и активной работой комиссий по легализации налоговой базы».