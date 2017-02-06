Мэрия выделит 40 миллионов на совместное с бизнесом благоустройство Омска

Сегодня, 6 февраля, директор департамента экономической политики администрации Омска Ольга Парфёнова сообщила, что мэрия планирует потратить 40 миллионов рублей на благоустройство города. Причём речь идёт не о центральных улицах, а об окраинах.

Из бюджета профинансируют только часть ремонта. Другую часть средств вложит бизнес.

Ольга Парфёнова, директор департамента экономической политики:

— Мы планируем привлечь 40 миллионов. На эти средства благоустроим Новоалександровку. Также планируем ремонт 3-й Северной на условиях софинансирования с агрегатным заводом. Кроме того планируем отремонтировать перекрёсток Окружной дороги с улицей 10 лет Октября.

Отметим, что улица 3-я Северная для Омского агрегатного завода не чужая: предприятие находится в районе пересечения улицы Герцена с 1-й, 2-й и 3-й Северными. Новоалександровка — это окраинный микрорайон на берегу Иртыша в Советском округе. Окружная дорога находится на границе города, на территории Центрального и Октябрьского округов.