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13:14 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия выделит 40 миллионов на совместное с бизнесом благоустройство Омска

Директор департамента экономической политики Парфёнова сообщила, какие окраины приведут в порядок на эти средства.

Сегодня, 6 февраля, директор департамента экономической политики администрации Омска Ольга Парфёнова сообщила, что мэрия планирует потратить 40 миллионов рублей на благоустройство города. Причём речь идёт не о центральных улицах, а об окраинах.

Из бюджета профинансируют только часть ремонта. Другую часть средств вложит бизнес.

Ольга Парфёнова, директор департамента экономической политики:

 — Мы планируем привлечь 40 миллионов. На эти средства благоустроим Новоалександровку. Также планируем ремонт 3-й Северной на условиях софинансирования с агрегатным заводом. Кроме того планируем отремонтировать перекрёсток Окружной дороги с улицей 10 лет Октября.

Отметим, что улица 3-я Северная для Омского агрегатного завода не чужая: предприятие находится в районе пересечения улицы Герцена с 1-й, 2-й и 3-й Северными. Новоалександровка — это окраинный микрорайон на берегу Иртыша в Советском округе. Окружная дорога находится на границе города, на территории Центрального и Октябрьского округов.

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