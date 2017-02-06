Гаражные дольщики получат машино-места до конца года

«В этом году планируется завершить строительство 10 гаражей по программе почти на три тысячи машин. С вводом этих объектов все обязательства города по программе “Народный гараж” будут выполнены», — отметил Павел Батайкин. Он добавил, что в Москве было построено 157 народных гаражей почти на 49 тысяч машино-мест.

Ранее заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что реализация программы находится на особом контроле Стройкомплекса. «Все народные гаражи будут достроены. Все, кто вложил деньги, получат своё машино-место», — подчеркнул заммэра.