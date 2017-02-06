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13:21 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Гаражные дольщики получат машино-места до конца года

Все дольщики программы «Народный гараж» в столице должны получить свои машино-места до конца 2017 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Павел Батайкин. По его словам, на сегодняшний день в городе остались около 750 дольщиков этой программы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«В этом году планируется завершить строительство 10 гаражей по программе почти на три тысячи машин. С вводом этих объектов все обязательства города по программе “Народный гараж” будут выполнены», — отметил Павел Батайкин. Он добавил, что в Москве было построено 157 народных гаражей почти на 49 тысяч машино-мест.

Ранее заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что реализация программы находится на особом контроле Стройкомплекса. «Все народные гаражи будут достроены. Все, кто вложил деньги, получат своё машино-место», — подчеркнул заммэра.

Программа «Народный гараж» стартовала в 2009 году, а в 2010-м началась продажа парковочных мест. Так столичные власти планировали решить проблему дефицита парковок. Впоследствии из-за низкого спроса на эти машино-места программу свернули.

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