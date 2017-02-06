Мусорный коллапс в Омске пока отложен

Несколько дней назад в омских СМИ прошла информация, что с 6 февраля единственный легальный мусорный полигон недалеко от с. Надеждино прекращает свою деятельность.

Однако сегодня, 6 февраля, на сайте компании «ЖКХ «Сервис» появилась информация, что полигон пока работает. С 6 по 9 февраля на нём можно размещать отходы V класса опасности, к которым относятся пищевые отходы, бытовой мусор и т. д.

С 10 февраля компания начнёт на полигоне временно складировать отходы IV-V классов опасности (малоопасные) на срок не более чем 11 месяцев. Для этого предусмотрена специальная площадка, сообщили в ЖКХ «Сервис».

Кроме того, в пятницу по проблеме прошло совещание в региональном минстрое. На нём решили, что с понедельника твёрдые коммунальные отходы также принимают на двух площадках временного накопления, ранее известных как полигоны Кировского и Ленинского округов. Эти свалки были закрыты после того, как у них закончились лицензии, и также принимали отходы лишь на временное накопление, чтобы затем перевозить их на лицензированный полигон. Однако теперь в Омске нет ни одного такого полигона.