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13:31 (мск), источник: АиФ Омск

Мусорный коллапс в Омске пока отложен

Надеждинский полигон работает в режиме временного накопления отходов.

Источник: AP 2016

Несколько дней назад в омских СМИ прошла информация, что с 6 февраля единственный легальный мусорный полигон недалеко от с. Надеждино прекращает свою деятельность.

Однако сегодня, 6 февраля, на сайте компании «ЖКХ «Сервис» появилась информация, что полигон пока работает. С 6 по 9 февраля на нём можно размещать отходы V класса опасности, к которым относятся пищевые отходы, бытовой мусор и т. д.

С 10 февраля компания начнёт на полигоне временно складировать отходы IV-V классов опасности (малоопасные) на срок не более чем 11 месяцев. Для этого предусмотрена специальная площадка, сообщили в ЖКХ «Сервис».

Кроме того, в пятницу по проблеме прошло совещание в региональном минстрое. На нём решили, что с понедельника твёрдые коммунальные отходы также принимают на двух площадках временного накопления, ранее известных как полигоны Кировского и Ленинского округов. Эти свалки были закрыты после того, как у них закончились лицензии, и также принимали отходы лишь на временное накопление, чтобы затем перевозить их на лицензированный полигон. Однако теперь в Омске нет ни одного такого полигона.

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