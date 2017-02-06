На 16 маршрутах в Киевской области снизили стоимость проезда

В Киевской области по состоянию на утро понедельника, 6 февраля, по ряду маршрутов снизили стоимость проезда до уровня, который действовал до подорожания в январе. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

Так, стоимость проезда была снижена по 16 маршрутам в Боярке, Вишневом, Вышгороде и поселке Макаров. В КГГА сообщают, что продолжают переговоры с другими перевозчиками по вопросу снижения тарифов.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко поручил Мининфрастуктуры и местным органам власти принимать жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки.

«Кое-кто на повышении минимальной зарплаты до 3200 грн решил увеличить себе состояние и под соусом повышения минимальной зарплаты начали повышать цены. Особенно остро в этом плане вопрос касается повышения стоимости городских и междугородных пассажирских перевозок в маршрутных такси», — сказал Розенко.