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13:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские дольщики десятый год платят ипотеку за несуществующие квартиры

Новосибирские дольщики готовят обращение в Следственный комитет. Более двухсот семей 10-й год сидят на чемоданах в ожидании новоселья. Но их стройка по адресу Тульская, 82 сегодня заморожена. Все эти годы многие исправно платили ипотеку. За мечту, которая всё не сбывается. Сегодня в отчаянии люди вышли на пикет.

Источник: Вести - Новосибирск

Александр Пак до сих пор выплачивает долги за квартиру в воздухе. Более миллиона рублей. Два года назад хотел расширяться. Купил жилье в долгострое на Тульской. По переуступке. Решил рискнуть. Теперь думает, как сэкономить. Сейчас вместе с женой и двумя детьми ютятся на 32 «квадратах».

Александр Пак, житель Новосибирска: «Было заключено пятистороннее соглашение. Нашли нового застройщика, который будет его достраивать. Он там пристраивает несколько секций. Схема надежная. Мэрия — гарант. Почему не взять? Вот и взяли».

Таких как Александр — почти 200 человек. Есть те, кто купил квартиру на Тульской, когда только забили сваи: почти 15 лет назад. Сегодня дольщики вышли на пикет.

Александр Лысак, корреспондент: «Вторая волна обманутых дольщиков», «Мы не инвесторы, нам негде жить». Разный текст, но цель одна — обратить на себя внимание. Ведь после безуспешной переписки с властями и бесконечных походов по кабинетам сделать этого, к сожалению, не удалось.

У многих на руках лишь предварительные договоры о сделке. То есть официально, люди не дольщики. Заказчик: «Баутехник-Т» расторг в одностороннем порядке договор с генподрядчиком: компанией «Стройцентр». Сейчас компании судятся. Общаться с прессой не горят желанием. В региональном Минстрое отмечают, единственное решение — пересчитать объемы, которые выполнены генподрядчиком.

Иван Кузнецов, начальник отдела контроля в области долевого строительства Министерства строительства Новосибирской области: «Если у нас объем выполненных работ “Стройцентром” совпадет с собранными деньгами, то в этом случае у “Стройцентра” появляется право требовать квартиры. Сейчас проблема в том, что “Баутехник — Т” — господин Панасенко, не признает объем работы выполненных “Стройцентром” и поэтому не хочет отдавать квартиры».

Пересчитывать будут три недели. Людей, это решение не обнадеживает. Готовят обращение в Следственный комитет.

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