Новосибирские дольщики десятый год платят ипотеку за несуществующие квартиры

Александр Пак до сих пор выплачивает долги за квартиру в воздухе. Более миллиона рублей. Два года назад хотел расширяться. Купил жилье в долгострое на Тульской. По переуступке. Решил рискнуть. Теперь думает, как сэкономить. Сейчас вместе с женой и двумя детьми ютятся на 32 «квадратах».

Александр Пак, житель Новосибирска: «Было заключено пятистороннее соглашение. Нашли нового застройщика, который будет его достраивать. Он там пристраивает несколько секций. Схема надежная. Мэрия — гарант. Почему не взять? Вот и взяли».

Таких как Александр — почти 200 человек. Есть те, кто купил квартиру на Тульской, когда только забили сваи: почти 15 лет назад. Сегодня дольщики вышли на пикет.