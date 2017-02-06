Служба занятости Уфы трудоустроила за январь 700 безработных

В целом за 2016 год столичной службой занятости трудоустроено свыше 18,4 тысячи человек, или 81,64 процента от общего количества поставленных на учет с начала года. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Центре занятости населения Уфы.

В настоящее время в столице республики насчитывается шесть тысяч официально зарегистрированных безработных и около 10,4 тысячи вакантных мест.

Коэффициент напряженности, или отношение общего количества граждан, состоящих на учете в службе занятости, к числу заявленных вакансий, равен 0,63. Уровень безработицы составляет 1,01 процента. По последним данным, численность экономически активного населения Уфы составляет почти 593 тысячи человек.