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13:56 (мск), источник: РИА Крым

Овсянников: Козак поручил проработать вопрос снижения стоимости «Тавриды»

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости (Крым). Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил проработать вопрос снижения стоимости трассы «Таврида». Об этом журналистам в понедельник сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Источник: РИА "Новости"

«В четверг (2 февраля — ред.) на заседании у Дмитрий Козака рассматривалась ситуация (по трассе “Таврида” — ред.). Было предложено и нам, и нашим коллегам из Республики Крым более жестко относится к проектировщику с тем, чтобы обеспечить проектирование под стоимость, заложенную в Федеральной целевой программе. Я понимаю, что у нас сданы в экспертизу материалы проектировщика по 7-му участку (от Бахчисарайского района вблизи села Верхнесадовое до г. Сахарная головка), который предусматривает строительство 13,5 км дорог за 15,5 млрд рублей. Цифра фантастическая», — отметил глава региона.

По словам Овсянникова, правительство города обратилось за помощью в данном вопросе в Главгосэкспертизу и Росавтодор.

Мы об этом попросили, чтобы специалисты приехали (этих ведомств — ред.), и мы бы могли, мы же не технические специалисты, предложить более дешевое техническое решение с тем, чтобы проектировщик внес изменения (в проект — ред.). Задача сейчас стоит уменьшить эту цифру
подчеркнул градоначальник

Глава Севастополя отметил, что проектирование 8-го участка трассы (от г. Сахарная головка до трассы Севастополь-Ялта) начнется после того, как будет окончательно решен вопрос с седьмым участком.

«По восьмому участку ситуация аналогичная. Мы находимся в стадии запуска конкурса по проектированию этого участка, где мы также предлагаем прогнозную стоимость восьмого участка, на что нам справедливо ответили, что как только мы будем жестче относиться к седьмому участку», — сказал Овсянников.

При этом он подчеркнул, что подрядчик готов работать по вопросу снижения стоимости проекта.

«Другой вопрос: если мы снизим стоимость, а будут ли компании готовы в такие сроки, в такой стоимости, в таком ландшафте выполнять эти работы? Поэтому задача стоит в том, чтобы проверить обоснованность того, что спланировала компания, и выйти на конкурс», — подытожил Овсянников.

Как сообщалось ранее, подрядчиком строительства трассы «Таврида» объявлено АО «ВАД».

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