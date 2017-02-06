Овсянников: Козак поручил проработать вопрос снижения стоимости «Тавриды»

По словам Овсянникова, правительство города обратилось за помощью в данном вопросе в Главгосэкспертизу и Росавтодор.

«В четверг (2 февраля — ред.) на заседании у Дмитрий Козака рассматривалась ситуация (по трассе “Таврида” — ред.). Было предложено и нам, и нашим коллегам из Республики Крым более жестко относится к проектировщику с тем, чтобы обеспечить проектирование под стоимость, заложенную в Федеральной целевой программе. Я понимаю, что у нас сданы в экспертизу материалы проектировщика по 7-му участку (от Бахчисарайского района вблизи села Верхнесадовое до г. Сахарная головка), который предусматривает строительство 13,5 км дорог за 15,5 млрд рублей. Цифра фантастическая», — отметил глава региона.

Мы об этом попросили, чтобы специалисты приехали (этих ведомств — ред.), и мы бы могли, мы же не технические специалисты, предложить более дешевое техническое решение с тем, чтобы проектировщик внес изменения (в проект — ред.). Задача сейчас стоит уменьшить эту цифру

Глава Севастополя отметил, что проектирование 8-го участка трассы (от г. Сахарная головка до трассы Севастополь-Ялта) начнется после того, как будет окончательно решен вопрос с седьмым участком.

«По восьмому участку ситуация аналогичная. Мы находимся в стадии запуска конкурса по проектированию этого участка, где мы также предлагаем прогнозную стоимость восьмого участка, на что нам справедливо ответили, что как только мы будем жестче относиться к седьмому участку», — сказал Овсянников.

При этом он подчеркнул, что подрядчик готов работать по вопросу снижения стоимости проекта.

«Другой вопрос: если мы снизим стоимость, а будут ли компании готовы в такие сроки, в такой стоимости, в таком ландшафте выполнять эти работы? Поэтому задача стоит в том, чтобы проверить обоснованность того, что спланировала компания, и выйти на конкурс», — подытожил Овсянников.

Как сообщалось ранее, подрядчиком строительства трассы «Таврида» объявлено АО «ВАД».