В рамках импортозамещения Россия произвела продуктов на $4 миллиарда

Россия в августе 2014 года ограничила импорт продовольствия из стран, которые ввели в отношении нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне 2015 года в ответ на продление санкций РФ пролонгировала продуктовое эмбарго на год, а в июне прошлого года — сразу до 31 декабря 2017 года.

«Почти на 4 миллиарда долларов произведено внутренней российской продукции — то, что мы называем импортозамещением. То есть отечественные сыры, колбасы, другая продукция, которая раньше завозилась из-за рубежа, была замещена российской продукцией», — сказал Громыко, выступая на открытии продовольственной выставки Продэкспо-2017.