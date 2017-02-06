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14:06 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Инвестора платного моста в Новосибирске определят в конце апреля

Сроки заключения концессионного соглашения перенесли на более позднее время.

Региональные власти передвинули сроки обсуждения и заключения концессионного соглашения по строительству четвертого моста через Обь.

Как сообщает портал investinfra.ru, теперь по условиям конкурса, инвестора определят в конце апреля, а договор должен быть подписан только в августе. Это примерно на полтора месяца позже называемых ранее сроков.

Как следует из опубликованных министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области документов, региональные власти сдвинули сроки проведения конкурса, перенеся вскрытие конвертов с конкурсными предложениями участников с 7 февраля на 31 марта. Это переносит подведение итогов конкурса на 26 апреля. Согласно новым условиям конкурса, переговоры с победителем пройдут со 2 мая по 3 августа. Концессионное соглашение должно быть подписано в этот же день, 3 августа.

Напомним, согласно конкурсной документации, победитель должен будет возвести мост через Обь длиной 1555 м в створе ул. Ипподромской. Концессионное соглашение заключается сроком на 25 лет. Проезд по мосту планировуется сделать платным, чтобы окупить затраты инвестора.

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