В Челябинске за неделю бензин подорожал на 30 копеек, а дизельное топливо — на 40 копеек

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Антимонопольщики в период с 23 по 29 января зафиксировали, что произошло увеличение розничной цены на бензин ООО «Газпромнефть-Урал» АИ-95 на 20 копеек, дизельное топливо — на 40 копеек, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» АИ-92 и АИ-95 — на 30 копеек, ООО «Башнефть-Розница» АИ-95 — на 20 копеек, ДТ — на 40 копеек.

При этом на заправках ООО «Регион» на бензин АИ-80 произошло снижение цены на 1 руб.

Таким образом, стоимость дизельного топлива на челябинских АЗС варьируется от 37,5 руб. до 38,98 руб., бензин АИ-92 от 33,6 руб. до 34,98 руб., а АИ-95 от 36,9 руб. до 38,15 руб.