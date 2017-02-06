Росреестр по РТ предупреждает о завершении сроков бесплатной приватизации

Ведомство рекомендует гражданам, которые желают приватизировать свое жилье, не задерживаться с оформлением и поторопиться подать заявление на приватизацию и получить договор на передачу жилого помещения в собственность до 1 марта 2017 года.

Не успевшие приватизировать жилье не смогут им распоряжаться: дарить, продавать, передавать по наследству — одним словом, совершать какие-либо сделки.

Как пояснила начальник отдела государственной регистрации сделок и перехода прав физических лиц Управления Росреестра по РТ Галина Гончарова, как правило, жилье, которое подлежит приватизации, относится к старому фонду и потому уже стоит на кадастровом учете. Соответственно, подавать заявление на кадастровый учет нет необходимости. Поэтому, согласно новому закону о недвижимости, в данном случае срок регистрации права собственности составит не более семи рабочих дней.

Кроме того, в настоящее время за регистрацией права от имени гражданина в Управление Росреестра по Татарстану в порядке, установленном законом о регистрации, обращаются органы государственной власти и органы местного самоуправления, в чей собственности находится объект недвижимости. Так что заявителю даже не нужно самостоятельно подавать документы в регистрирующий орган, за него это в данном случае сделают муниципальные органы государственной власти. Что же касается государственной пошлины за регистрацию права собственности, то на данный момент ее размер составляет 2 тыс. рублей.

За последние три года Управлением Росреестра по РТ было зарегистрировано по приватизации более 97,5 тыс. договоров передачи жилья в собственность граждан. Приватизация жилья возможна при соблюдении принципов, предусмотренных Законом о приватизации жилищного фонда: добровольности, безвозмездности и однократности. Право на бесплатную приватизацию занимаемых жилых помещений имеют только граждане России, занимающие жилое помещение по договору социального найма. Приватизация жилья возможна с согласия совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Помещение приобретается в общую собственность или в собственность одного из совместно проживающих членов семьи.