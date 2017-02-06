Самый дешевый бензин в Европе — в Беларуси
В Беларуси продается самый дешевый бензин в Европе. Об этом свидетельствуют данные анализа РИА Рейтинг.
В Беларуси продается самый дешевый бензин в Европе. Об этом свидетельствуют данные анализа РИА Рейтинг.
Как отмечается, в составленном рейтинге Беларусь уступила пальму первенства лишь Казахстану, показав самую низкую цену среди европейских стран.
Цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 26,5 рубля (все цены указаны в пересчете на российский рубль). На второе место поднялась Беларусь, здесь литр бензина стоит 36,6 рубля. Россия расположилась на третьем месте с ценой 38,6 рублей.
Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту,
Также эксперты подсчитали, сколько литров бензина можно позволить себе на среднюю зарплату. Здесь в лидеры вышли граждане Люксембурга — 2702,2 литра. На втором месте — Норвегия с 2391,9 литрами. Замыкает тройку Великобритания.