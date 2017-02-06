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14:18 (мск), источник: Ежедневник.by

Самый дешевый бензин в Европе — в Беларуси

В Беларуси продается самый дешевый бензин в Европе. Об этом свидетельствуют данные анализа РИА Рейтинг.

Источник: Ежедневник.by

Как отмечается, в составленном рейтинге Беларусь уступила пальму первенства лишь Казахстану, показав самую низкую цену среди европейских стран.

Цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 26,5 рубля (все цены указаны в пересчете на российский рубль). На второе место поднялась Беларусь, здесь литр бензина стоит 36,6 рубля. Россия расположилась на третьем месте с ценой 38,6 рублей.

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту, по-прежнему, продается в Нидерландах — 99,7 рублей за литр. По сравнению с лидером рейтинга — Казахстаном, в Нидерландах бензин дороже почти в 4 раза. На втором месте рейтинга оказались Греция — 98,6 рубля за литр бензина. Практически столько же придется заплатить автолюбителям в Италии и Норвегии. Основной причиной сложившейся стоимости топлива в странах с дорогим бензином являются высокие налоговые ставки, составляющие существенную часть цены.

Также эксперты подсчитали, сколько литров бензина можно позволить себе на среднюю зарплату. Здесь в лидеры вышли граждане Люксембурга — 2702,2 литра. На втором месте — Норвегия с 2391,9 литрами. Замыкает тройку Великобритания.

Странами-аутсайдерами, где жители могут себе купить меньше всего автотоплива, являются Венгрия, Латвия, Румыния, Болгария и Украина. Беларусь в этом списке занимает 25-е место.

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