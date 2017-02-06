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15:45 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Доллар упал до трехмесячного минимума на торгах 6 февраля

Белорусский рубль удачно начал неделю, укрепившись на торгах в понедельник, 6 февраля, сразу на 0,28% относительно корзины основных валют.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Доллар потерял 1,46 копейки и установился на уровне в 1,9121 рубля, что является минимальным показателем за последние 88 дней. С начала 2017 года американская валюта просела на 2,37%.

Евро подешевел на 1,67 копейки до 2,0557 рубля за 1 евро. Европейская валюта опустилась до минимума за последние 33 дня.

Российский рубль подорожал на 0,71 копейки до 3,2563 рубля за 100 российских рублей, поднявшись до максимума за последние 18 дней.

Подготовил Вадим Шундалов.

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