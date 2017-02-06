Мэрия Омска планирует масштабную «перезагрузку» территорий заводов
Директор департамента экономической политики Омска Парфенова озвучила некоторые планы по реновации полузаброшенных производственных площадок.
Директор департамента экономической политики Омска Парфенова озвучила некоторые планы по реновации полузаброшенных производственных площадок.
Сегодня, 6 февраля директор департамента экономической политики Омска Ольга Парфенова обнародовала планы мэрии по масштабной реновации территорий заводов. Самое главное, по ее словам найти инвестора, а потом продумать наполнение территории. Уже есть определенные планы по «перезагрузке» промзон.
Ольга Парфенова, директор департамента экономической политики Омска:
— Мы планируем реновацию промышленных зон. Мы много работаем со студентами СИБАДИ, которые выделили 8 зон. Мы занимаемся описанием этих территорий, формированием промзон и выставляем в интернете для потенциальных инвесторов. Сегодня вопрос в наполнении этих зон. Проекты завода Козицкого и Агрегатного завода практически готовы. Также есть проекты реновании ПО Полет и Баранова. Есть договоренность с институтом «Град» по реновации «Полет».
Как добавила сотрудница мэрии, в районе завода имени Козицкого предполагается пешеходная зона. А на территории ПО Баранова планируется, что зайдет серьезное производство. Но какое -пока не очень понятно.