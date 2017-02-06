Мэрия Омска планирует масштабную «перезагрузку» территорий заводов

Сегодня, 6 февраля директор департамента экономической политики Омска Ольга Парфенова обнародовала планы мэрии по масштабной реновации территорий заводов. Самое главное, по ее словам найти инвестора, а потом продумать наполнение территории. Уже есть определенные планы по «перезагрузке» промзон.

Ольга Парфенова, директор департамента экономической политики Омска:

— Мы планируем реновацию промышленных зон. Мы много работаем со студентами СИБАДИ, которые выделили 8 зон. Мы занимаемся описанием этих территорий, формированием промзон и выставляем в интернете для потенциальных инвесторов. Сегодня вопрос в наполнении этих зон. Проекты завода Козицкого и Агрегатного завода практически готовы. Также есть проекты реновании ПО Полет и Баранова. Есть договоренность с институтом «Град» по реновации «Полет».

Как добавила сотрудница мэрии, в районе завода имени Козицкого предполагается пешеходная зона. А на территории ПО Баранова планируется, что зайдет серьезное производство. Но какое -пока не очень понятно.