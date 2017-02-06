Земельные участки многодетным семьям в Краснодаре впервые выделят по новым правилам

Процедура передачи участков в Краснодаре впервые будет проходить по новым правилам, согласно сформированной очереди представителей многодетных семей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Решением городской Думы Краснодара от 26 января 2017 г. был утвержден перечень 628 земельных участков в поселке Пригородном, которые подлежат распределению в ближайшее время.

По информации департамента муниципальной собственности и городских земель, заседание комиссии по распределению участков в новом земельном массиве пройдет 13 и 14 февраля в муниципальном концертном зале. Работать комиссия будет с 08.00.

Ранее «Югополис» информировал, что в Краснодаре создана электронная база сведений о предоставлении земли многодетным семьям. Земельные участки многодетным краснодарцам выделяются на окраинах города с конца 2011 года.