Какие иностранные продукты нельзя ввозить в Россию

Источник: РИА "Новости"

Список продуктов, на которые распространяется запрет Россельхознадзора, пополнился еще одним пунктом. С 6 февраля запрещается ввоз в Россию говядины и говяжьих субпродуктов из Новой Зеландии.

Меры были приняты в связи с обнаружением в мясе препарата рактопамина, который используется для наращивания мышечной массы. К тому же, как отметил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, в охлажденной говядине не раз находили листерии и бактерии группы кишечной палочки. Вредные микроорганизмы обнаруживали и в других новозеландских продуктах, которые тоже могут попасть под запрет, — речь идет о сливочном масле и рыбе. С 6 февраля мы не увидим на прилавках не только новозеландскую, но и белорусскую говядину. Поводом послужила повторная упаковка и перемаркировка продукции: то есть через Белоруссию к нам попадало мясо из Европы и Украины — стран, оказавшихся под санкциями. В связи с расширением эмбарго на импорт зарубежных продуктов мы решили вспомнить, какие товары из каких стран нельзя ввозить в Россию. Каких продуктов лишились россияне Под санкции в общей сложности попало девять категорий продуктов, включая свинину, птицу и мясо крупного скота. При этом мясо запрещено перевозить через границу в любом виде — охлажденном, соленом, сушеном и копченом. В списке также оказались ягоды, фрукты, овощи, молоко и другие молочные продукты.

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Так, отечественные гурманы больше не могут отведать мясо, овощи, молоко, ягоды и рыбу (в том числе ракообразных и моллюски) из Канады, США, Австралии и стран ЕС. Под запретом находятся также молоко и рыба, привезенные из Норвегии. Албания больше не поставляет нам овощи и фрукты, а Молдавия — свиную продукцию и вино, в котором были обнаружены тяжелые металлы и пестициды, а также ряд фруктов, в число которых входят яблоки, груши, абрикосы, черешня, вишня, персики, нектарины и айва. Куда больше продуктов запретили привозить с Украины. В 2014-м был наложен запрет на соки и детское питание, произведенные на территории страны. В качестве причины эмбарго называлось несоответствие техническим нормам, выдвинутым Таможенным союзом. Под запрет попали украинские рыба, мясо, овощи, сыры, соя, пиво и кондитерские изделия фабрики «Рошен». В картофеле, например, обнаружили золотую нематоду, а в молочных продуктах — антибиотики и другие вредные вещества. Кроме того, пришлось забыть об экзотических продуктах из целого ряда стран. Россиянам недоступны гватемальский орех макадамия, пуэрто-риканская тыква, македонские ягоды, индийский голубиный горох, корейская акула, эквадорская меч-рыба, ганские плантайны (бананы для жарки) и трюфеля из ЮАР.

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Под временный запрет попало также мясо из Черногории — страны, которую многие по праву называют мясной столицей Европы. В частности, нельзя ввозить прошутто, а ранее был введен запрет на испанский хамон. Причины введения эмбарго Запрет последовал в ответ на санкции, установленные США весной 2014 года в отношении России. Тогда Барак Обама подписал первый документ, предусматривающий ограничительные меры против «российских юридических и физических лиц». Запрет проводился в три этапа: с 2014 года он распространялся в отношении США, стран Евросоюза, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года санкции коснулись Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, а с 2016-го и Украины. Продлевая запрет до 31 декабря 2017 года, премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что к этому решению правительство подтолкнули просьбы отечественных производителей, а также выразил надежду, что российские агропроизводители сумеют укрепить свои позиции на рынке. — Рассчитываем, что сельхозпроизводители активно воспользуются сложившейся ситуацией, смогут осуществить свои инвестиционные планы, прогнозируя потребности российского рынка, заграничных рынков продовольствия, и, соответственно, на этом рынке смогут получить более прочные позиции.