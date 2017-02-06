Турецкая компания Agaoglu готова строить жилье в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Группа компаний Agaoglu (Турция) готова строить жилье в Крыму, сообщили в Министерстве экономического развития Крыма по итогам встречи главы ведомства Андрея Мельникова с турецкими бизнесменами.

«Представители группы компаний Agaoglu подтвердили готовность в реализации проектов на территории Республики Крым в таких сферах, как строительство жилья, офисных и торговых сооружений, а также энергетики, и выразили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества», — сказали в министерстве, не уточнив деталей.

В министерстве отметили, что стороны обсуждали вопросы ведения турецкого бизнеса на территории региона и реализации инвестиционных проектов «с использованием государственной поддержки и преференций», которые предоставляются участникам Свободной экономической зоны (СЭЗ). «Сегодня Крым является привлекательной площадкой для реализации проектов в различных отраслях экономики с использование эффективных механизмов поддержки инвестора и преференций СЭЗ. И в контексте укрепления сотрудничества между Россией и Турцией Минэкономразвития Крыма готово оказывать всяческое содействие в рамках реализации турецкими компаниями проектов в Крыму», — процитировали в пресс-службе Мельникова.

Летом прошлого года на фоне нормализации отношений Турции и РФ, которые ухудшились после трагедии с российским бомбардировщиком Су-24 в ноябре 2015 года, власти Крыма заявили, что готовы наладить экономические связи с этой страной. В конце ноября 2016 года полуостров посетила делегация бизнесменов, общественников и политиков Турции, в ходе встречи власти Крыма пригласили турецкий бизнес инвестировать в экономику республики.