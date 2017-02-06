Выплату в 5 тыс. руб. получили более 982 тыс. пенсионеров в Самарской области

По оперативным данным отделения Пенсионного фонда России по региону, право на единовременную выплату имеет 990 тыс. пенсионеров региона, из них более 982 тыс. человек получили единовременную выплату в январе.

Единовременная выплата профинансирована в полном объеме. Средства были направлены во все доставочные организации: Почту России, Сбербанк, другие кредитные и доставочные организации, которые осуществляют выплату пенсий по выбору пенсионера.

Выплата и доставка единовременной выплаты и пенсии за январь завершена. Пенсионеры, которые по каким-либо причинам в январе еще не получили единовременную выплату, смогут получить ее в феврале.

Единовременная выплата производится на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется. Выплата полагается гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.