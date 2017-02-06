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15:37 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарский Дом печати продали ульяновской компании по сниженной всемеро цене

Здание Дома печати стояло заброшенным с 2015 года. В том же году, в октябре там произошел крупный пожар, площадь которого составила 3000 кв. м.

В Самаре подвели итоги аукциона по продаже Дома печати, пишет 63.ru.

Победителем уже четвертых по счету торгов стала ульяновская компания ООО «Плазма», предложившая выкупить объект за 96,9 млн рублей. При этом начальная стоимость лота составляла 646 млн рублей. Как утверждают организаторы торгов, ульяновская компания предложила лучшую цену. Однако, судя по опубликованным данным, других предложений не было вовсе.

Напомним, здание Дома печати стояло заброшенным с 2015 года. В том же году, в октябре там произошел крупный пожар, площадь которого составила 3000 кв. м. После этого Дом печати дважды выставляли на продажу, но покупателей так и не нашлось. В третий раз 11 зданий и 2,5 гектара земли приобрело ООО «Азимут» за 35,1 млн рублей. Однако сделка была отменена, когда против её законности выступила ФАС.

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