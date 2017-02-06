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15:15 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Для жителей Полевского подорожали билеты до Екатеринбурга

Перевозчики поднимают цены друг за другом.

Источник: УралИнформБюро

Перевозчики подняли цены на проезд в автобусах, курсирующих между Екатеринбургом и Полевским.

Как сообщили «Уралинформбюро» в МУП «ПАТП», с 18 января 2017 года с 88 до 98 рублей повысились тарифы на маршруте 122/66 Северский (экспресс) — Екатеринбург. С 1 февраля в той же мере подорожал проезд на маршруте 120/66 Северский — Екатеринбург. Билет на автобус 145/66 Полевской — Екатеринбург вырос в цене со 106 до 118 рублей.

Стоит добавить, что ранее перевозчики на 10,5% подняли цены на проезд из Екатеринбурга до Алапаевска и Верхней Синячихи.

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