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15:21 (мск), источник: Om1.ru

Вместо одного полигона под Омском срочно организовали три свалки

В том числе там, где ранее уже были достигнуты пределы накопления.

Источник: Reuters

Как ранее сообщал портал Om1.ru, 2 февраля ООО «ЖКХ «Сервис» известило о том, что с понедельника, 6 февраля, прекращает принимать, накапливать и размещать любые отходы, в том числе IV-V классов опасности, на полигоне близ села Надеждино под Омском.

 — Решение принято в связи с принятием постановления Арбитражным судом Западно-Сибирского округа по делу № А46−6816/2016, в соответствии с которым лицензия ООО «ЖКХ «Сервис» на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности подлежит переоформлению, — сообщали в компании.

Это был единственный полигон. В связи с критической ситуацией на площадке регионального Минстроя состоялось оперативное совещание с участием местных компаний, результатом которого стало решение открыть площадки временного накопления.

 — Было получено согласие о готовности в понедельник, 6 февраля, принимать твердые коммунальные отходы на двух площадках временного накопления, ранее известных как полигоны Кировского и Ленинского административных округов города Омска, — известили 4 февраля в пресс-службе министерства.

При этом еще весной 2015 года свалки уже были закрыты, так как исчерпали резервы. Вместо этого там, по словам министра природных ресурсов и экологии региона Александра Винокурова, планировалось в рамках территориальной схемы обращения с отходами открыть современные мусоросортировочные станции. Тем не менее, как уточнили порталу Om1.ru в Минприроды, именно туда пока будут свозиться отходы всех классов опасности.

 — Отходы всех классов опасности будут складироваться на Ленинской и Кировской площадках, пока ситуация будет решаться. Про сроки пока сложно что-то сказать, принимаются временные меры, — сообщили в Минприроды.

Также сегодня в ЖКХ «Сервис» сообщили, что с 6 по 9 февраля организация будет размещать отходы V класса опасности. С 10 февраля — накапливать и временно складировать отходы IV-V классов опасности на срок не более 11 месяцев на специальной площадке. Здесь же ЖКХ «Сервис» предлагает мусоросборным компаниям подписать новый договор по накоплению/временному складированию.

 — Убедительная просьба в период с 06.02.2017 г. по 10.02.2017 г. не допускать в автомобили вашей организации отходы IV класса опасности, — отмечается в сообщении ЖКХ «Сервис».

Итого вместо хотя бы одного действующего мусороперерабатывающего полигона все отходы Омска будут свозиться на три свалки.

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