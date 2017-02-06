Вместо одного полигона под Омском срочно организовали три свалки
В том числе там, где ранее уже были достигнуты пределы накопления.
В том числе там, где ранее уже были достигнуты пределы накопления.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, 2 февраля ООО «ЖКХ «Сервис» известило о том, что с понедельника, 6 февраля, прекращает принимать, накапливать и размещать любые отходы, в том числе
— Решение принято в связи с принятием постановления Арбитражным судом
Это был единственный полигон. В связи с критической ситуацией на площадке регионального Минстроя состоялось оперативное совещание с участием местных компаний, результатом которого стало решение открыть площадки временного накопления.
— Было получено согласие о готовности в понедельник, 6 февраля, принимать твердые коммунальные отходы на двух площадках временного накопления, ранее известных как полигоны Кировского и Ленинского административных округов города Омска, — известили 4 февраля в
При этом еще весной 2015 года свалки уже были закрыты, так как исчерпали резервы. Вместо этого там, по словам министра природных ресурсов и экологии региона Александра Винокурова, планировалось в рамках территориальной схемы обращения с отходами открыть современные мусоросортировочные станции. Тем не менее, как уточнили порталу Om1.ru в Минприроды, именно туда пока будут свозиться отходы всех классов опасности.
— Отходы всех классов опасности будут складироваться на Ленинской и Кировской площадках, пока ситуация будет решаться. Про сроки пока сложно
Также сегодня в ЖКХ «Сервис» сообщили, что с 6 по 9 февраля организация будет размещать отходы V класса опасности. С 10 февраля — накапливать и временно складировать отходы
— Убедительная просьба в период с
Итого вместо хотя бы одного действующего мусороперерабатывающего полигона все отходы Омска будут свозиться на три свалки.