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15:38 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь ограничила ввоз птицы из ряда регионов Европы из-за птичьего гриппа

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз птицы из ряда регионов Европы из-за высокопатогенного гриппа птиц. Такая информация размещена на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Ограничения распространяются на ввоз птицы из некоторых регионов Великобритании (регион Северо-Западная Англия), Румынии (Центральный регион), Чехии (Моравскосилезский, Устецкий и Южночешский край), Польши (Варминьско-Мазурское воеводство), Германии (12 регионов). Такое решение принято с учетом информации Международного эпизоотического бюро о регистрации в этих регионах случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Временно ограничивается ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка и др. Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь этих товаров из указанных регионов.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода также поручил принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных птицеводческих комплексов и птицеводческих ферм всех форм собственности.

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