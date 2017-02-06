Беларусь ограничила ввоз птицы из ряда регионов Европы из-за птичьего гриппа
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз птицы из ряда регионов Европы
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз птицы из ряда регионов Европы
Ограничения распространяются на ввоз птицы из некоторых регионов Великобритании (регион
Временно ограничивается ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка и др. Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь этих товаров из указанных регионов.
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода также поручил принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных птицеводческих комплексов и птицеводческих ферм всех форм собственности.