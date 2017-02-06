Власти Севастополя назвали цену участка трассы «Таврида» фантастической

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости, Максим Грознов. Предложенная проектировщиком стоимость работ по седьмому участку федеральной трассы «Таврида» в Севастополе в размере 15,5 миллиардов рублей является фантастической, сказал журналистам врио губернатора города Дмитрий Овсянников.

Севастопольская часть федеральной трассы «Таврида» состоит из двух участков — седьмого и восьмого протяженностью, соответственно, 13,5 километра и 15,7 километра. Изначально на седьмой участок планировалось выделить более 5 миллиардов рублей. Проектно-изыскательские работы по севастопольскому участку федеральной трассы «Таврида» проводит проектировочная организация выбранного подрядчика строительства — ЗАО «ВАД».

«У нас сданы в экспертизу материалы проектировщика по седьмому участку (от села Верхнесадовое), который предусматривает строительство 13,5 километра дорог за 15,5 миллиарда рублей. Цифра фантастическая», — сказал Овсянников.

Власти Севастополя обратились в Главгосэсперизу и Росавтодор с просьбой провести ревизию предложенных технических решений. «Задача сейчас — уменьшить эту цифру», — сказал Овсянников. «Стоимость восьмого участка (в пределах города) будет определена после того, как будет проведена экспертиза седьмого участка, что выглядит справедливо», — отметил он.

Овсянников добавил, что важно принять сбалансированное решение по снижению стоимости работ, чтобы стройка объекта в условиях сложного ландшафта была выполнена качественно и в срок.

Новая четырехполосная федеральная автотрасса «Таврида» соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы планируется завершить к концу 2018 года, второй — к концу 2020 года. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость «Тавриды» составляет 138,9 миллиарда рублей в ценах первого квартала 2016 года.

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