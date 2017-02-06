Гендиректор ООО «Строитель» обвиняется в налоговом преступлении
Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «Строитель» Наири Минасяна.
Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ООО «Строитель» Наири Минасяна.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
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Не желая оплачивать в бюджет обязательные налоговые платежи, общая сумма которых составила более 6 млн руб., бизнесмен скрывал полученную прибыль предприятия.
По указанию Минасяна денежные средства расходовались на хозяйственные нужды ООО «Строитель» и его личные потребности. Также он искусственно создал ситуацию с отсутствием финансов на расчетном счете, возглавляемой им организации, в результате чего налоговые органы не могли взыскать задолженность по налогам и сборам.
Уголовное дело направлено в суд.