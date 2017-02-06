Гендиректор ООО «Строитель» обвиняется в налоговом преступлении

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по версии следствия, Минасян с апреля по ноябрь 2015 года, зная об имеющейся у предприятия недоимке по налогам и сборам, укрыл от налогообложения около 9 млн руб.

Не желая оплачивать в бюджет обязательные налоговые платежи, общая сумма которых составила более 6 млн руб., бизнесмен скрывал полученную прибыль предприятия.

По указанию Минасяна денежные средства расходовались на хозяйственные нужды ООО «Строитель» и его личные потребности. Также он искусственно создал ситуацию с отсутствием финансов на расчетном счете, возглавляемой им организации, в результате чего налоговые органы не могли взыскать задолженность по налогам и сборам.

Уголовное дело направлено в суд.