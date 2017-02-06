В Беларуси в 2017 году будут разрабатывать более 280 госстандартов

План сформирован на основе предложений республиканских органов госуправления, технических комитетов по стандартизации, других организаций страны.

Согласно документу, в 2017 году предусмотрены разработки по 346 темам. Среди них — технический регламент Беларуси «Средства электросвязи. Безопасность», более 280 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) в различных отраслях экономики, из которых 189 будут гармонизированы с международными и европейскими стандартами.

Разработки, включенные в план, направлены на реализацию требований технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), государственных, научно-технических и отраслевых программ и будут способствовать повышению технического уровня и качества отечественной продукции, ее экспортного потенциала, устранению технических барьеров в торговле и защите интересов потребителей.

В частности, объектами стандартизации в 2017 году станут тракторы и машины, лифты, криогенные сосуды, бытовые электроприборы, информационные технологии, материалы для дорожного строительства, средства противопожарной защиты, лесоматериалы, ткани и текстильные материалы, лаки и краски, косметика, консервы фруктовые и овощные, хлеба и хлебобулочные изделия, текстиль, обувь, услуги, счетчики и теплосчетчики.

Ознакомиться с Планом государственной стандартизации на 2017 год можно на сайте Госстандарта.