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15:30 (мск), источник: "Российская газета"

Разработан новый антитабачный законопроект

Новые антитабачные меры предложила прописать в федеральном законодательстве Московская городская дума.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников, народные избранники предлагают ограничить продажу и использование электронных кальянов и других устройств, имитирующих курение.

В документе даны четкие определения парогенераторам и прочим видам электронных заменителей сигарет, а также испарительным смесям. Как отметил Шапошников, Мосгордума предлагает запретить продажу этих аппаратов и аксессуаров несовершеннолетним.

Также депутаты намерены добиться ограничения на их рекламу и использование в общественных местах: в том числе в транспорте, на работе и на детских площадках.
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— Используемые в «вейпах» испарительные смеси содержат вещества, которые при нагревании становятся токсичными, — объяснил Шапошников позицию городского парламента. — Также зачастую испарительные смеси содержат в различных дозировках никотин, который является, безусловно, вредным веществом.

В ближайшее время новые антитабачные меры рассмотрят на совместном заседании нескольких комиссий городского парламента, а потом проект закона направят уже в Государственную думу.

Комментарии
7
Юлёк
пусть лучше запретят дешёвое поганое пойло, и заодно пластилиновые сыры с ацетоновым минтаем. з@али со своими запретами.
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дядя Коля
" Давай закурим , товарищ , по одной.....Давай закурим , товарищ мой "...
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Василиса Премудрая
Поддерживаю! Курение - плохая, но не самая гадкая привычка в обществе!! Наркотики, алкоголизм, включая детский, преступность, детская проституция (хрен с ней со взрослой, ей-богу). Депутаты бы еще "борьбу" с лишним весом, и потными подмышками устроили! В "оборонке" проблем немерено, в науке, в образовании, в здравоохранении, в Армии, в экологии, в социалке! Наркоманов полно. Туберкулезников. Вич-инфицированных. Даунят. Алкоголиков. Тротуары ото льда не почищены! Люди ноги ломают на этих "снежных глыбах". Тепла в домах нет зимой - каждый день "новости" - пожар, погибшие, потому что "обогревались"... Достали!! Я НЕ КУРЮ!!! Но, это совсем не ключевая проблема!!!!
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