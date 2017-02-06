Индонезия закупит нижегородские автомобили

Прежде всего индонезийских предпринимателей интересует продукция «Группы ГАЗ». На данный момент ведутся переговоры о поставке в Индонезию машин, произведенных в Нижнем Новгороде.

«Жители Индонезии очень интересуются автомобилями ГАЗ, которые производятся в вашем городе, в частности, джипы были очень популярны в 70-е годы в нашей стране», — рассказал во время встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России и Беларуси Мохамад Вахид Суприяди.

Также стороны увеличат количество прямых контактах между вузами Нижнего Новгорода и Джакарты. Сейчас в столице Приволжья учатся два студента из Индонезии.

Будет развиваться и туристический обмен. По словам господина посла, туристы из Индонезии все чаще посещают Казань, Уфу и Нижний Новгород. Количество туристов увеличилось с 14 тысяч в 2015 году до 20 тысяч в 2016.

Кроме того, глава Нижнего Новгорода пригласил господина посла приехать на Чемпионат мира по футболу в 2018 году, а в 2021 году — на празднование 800-летия Нижнего Новгорода.

Индонезийская делегация посетила уже 17 российских регионов.