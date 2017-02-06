Екатеринбуржцам подкинули «золоченого» масла

В екатеринбургских магазинах резко подорожало сливочное масло. За несколько дней ценник на продукцию ряда предприятий вырос чуть ли не в полтора раза, передает «Уралинформбюро».

Как объясняют представители розничной торговли, цены «ломят» в основном производители. «Факторов множество — рост стоимости сырья (молоко), особенно в зимнее время, рост затрат на коммуналку, возросшая стоимость импортного оборудования и комплектующих и так далее», — говорит президент сети магазинов «Елисей» Александр Оглоблин.

По его словам, на цене могли отразиться и последствия санкций: «Местные производители остались без конкурентов, а значит, зачастую действует рыночный закон, когда недостающее предложение подтягивают под спрос поднятием цены».