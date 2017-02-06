Экономист объяснил, почему в Казахстане подорожал бензин

«Вернулся недавно из России. Естественно, обратил внимание на цену на бензин. Самый дешевый Бензин марки АИ 92 составляет 34 рубля за 1 литр или 185 тенге. Чтобы пересчитать, сколько это будет в тенге с учетом разницы в налоговых составляющих, нужно 185 тенге поделить на 1,18 и отнять 41, что составит 116 тенге. Это стоимость ГСМ, очищенная от российских налогов. Добавляем к этой стоимости акциз 8 тенге Казахстанский и умножаем на 1,12 (НДС) и получаем 139 тенге. Это розничная стоимость ГСМ в Казахстане».

«Доставка, наценка трейдеров и прочие расходы примерно равны. Единственное, здесь необходимо учитывать, что в России зависает НДС уплаченный, который в будущем подлежит возмещению с бюджета. Процедура возврата в России экспортного НДС не лучше нашей, поэтому как правило, за это увеличивается цена реализации, по сравнению с внутренними ценами».

«Итого, справедливая цена ГСМ в Казахстане составляет в диапазоне 140−145 тенге за 1 литр. Если бы курс не укрепился с 5,6 до 5,42 до цена была бы выше на 3 процента или где-то дополнительно на 4−5 тенге за литр. Так что существующее подорожание бензина отражает всего лишь:

1. Подорожание бензина в России.

2. Снижение курса тенге по отношению к российскому рублю и не более".

«Вся проблема заключается в том, что у нас просто самая непрозрачная, ущербная и закрытая система нефтепереработки и нефтетрейдинга. Нужна полная реформа данной отрасли, что очень сложно будет сделать в текущих условиях. А пока так будет происходить, чтобы не удивляться ценам на ГСМ, следите за ценами в России, — написал экономист.

Как мы сообщали ранее, в Казахстане произошло обещанное подорожание бензина произошло. АИ-92 подорожал на всех автозаправочных станциях.