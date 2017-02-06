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17:09 (мск), источник: Zakon.kz

В Костанае суд наказал ПКСК на полмиллиона тенге за потоп в квартире

Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы Костаная Н. к ПКСК «Наш дом» о возмещении материального ущерба, причиненного затоплением квартиры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: Zakon.kz

24 декабря 2016 года произошло затопление квартиры Н. по причине разрыва трубы на стояке общего пользования горячей воды. В результате этого хозяйке квартиры был причинен материальный ущерб в сумме 550 тысяч тенге. Поэтому гражданка Н. просила суд взыскать с ответчика сумму причиненного материального ущерба в размере 550 тысяч тенге и понесенные судебные расходы.

В свою защиту сторона ответчика отметила, что затопление произошло по вине бездействия прежнего собственника квартиры, который не дал доступа сантехникам в квартиру при проведении работ по замене труб водоснабжения. Бывший жилец их не допустил, о чем был составлен акт с участием соседей, удостоверивших отказ в доступе сантехников для замены старых труб на новые.

Как посчитал суд, бездействие бывшего собственника квартиры влечет за собой право ответчика в лице ПКСК на предъявление иска в порядке отдельного гражданского судопроизводства.

Решением суда исковое заявление гражданки Н. к ПКСК «Наш дом» о возмещении материального ущерба, причиненного затоплением квартиры, удовлетворено полностью.

В пользу гражданки Н. с ПКСК взыскан материальный ущерб в размере 550 тысяч тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.

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