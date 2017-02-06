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17:59 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде жителям дома на улице Самочкина выплатят 9,9 млн рублей

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов дал поручение департаменту финансов изыскать 9,9 млн рублей для выплаты пострадавшим собственникам дома № 32 по улице Героя Самочкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам главы администрации Ленинского района Надежды Рожковой, в настоящее время необходимо рассчитаться еще с 12 собственниками. «Шесть из них дали согласие на получение возмещения после 31 июля 2016 года. Общая сумма выплат составляет 4,7 млн рублей. Еще по шести собственникам имеются исполнительные листы, в соответствии с которыми следует перечислить гражданам 4,2 млн рублей», — сказала она.

По состоянию на 1 февраля 2017 года 96 из 163 собственников помещений в доме № 32 по улице Самочкина получили компенсацию на общую сумму 78,2 млн рублей. По 45 собственникам дела находятся на рассмотрении в судах Нижегородского и Ленинского районов. По 10 собственникам департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок проводится оценка стоимости имущества.

15 апреля 2014 года в доме № 32 на улице Героя Самочкина произошло обрушение части стены. На тот момент Сергей Белов был заместителем главы Ленинского района, а Рожкова его замом. Они не инициировали признание дома непригодным для проживания. Хотя было известно, что он находится в аварийном состоянии.

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