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17:54 (мск), источник: Kapital.kz

Наибольший доход принесли вложения в рубль

Вложения в российский рубль принесли казахстанцам наибольший доход в 2016 году, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Источник: Kapital.kz

Так, Национальным Банком были проведены сравнительные расчеты по номинальной доходности различных финансовых инструментов для населения за 2016 год. Были выбраны банковские депозиты физических лиц в разных видах валют — в тенге, в российских рублях (как в банках в Республике Казахстан, так и в банках в Российской Федерации), долларах США и евро, хранение наличных долларов, евро, российских рублей и наличных тенге, а также инвестирование в золото.

«За период с января по декабрь 2016 года наибольший доход принесли вложения в российский рубль. При размещении денег на рублевые депозиты в российских и казахстанских банках доходность составила 28,6% и 19,4%, соответственно, с учетом курсового изменения. При хранении сбережений в наличных российских рублях за указанный период можно было бы за год получить доходность, равную 17,8%. Тенговый депозит принес доход, равный 14,6%», — указывается в сообщении финрегулятора.

Прочие виды сбережений не обеспечили положительный реальный доход, и доходность по ним сложилась ниже инфляции или даже отрицательной в номинальном выражении. Вложение в золото принесло доходность в 6,4% (цена на золото увеличилась на 8,5%, укрепление тенге к доллару США — 2%), депозиты в долларах США — 1,0%.

Депозиты в евро показали убыток — 2,2%. При расчете доходности по депозитам в долларах и евро учитывалась как ставка вознаграждения по соответствующим депозитам, так и доход от курсовой разницы.

Хранение как наличной иностранной валюты в евро и долларах, так и наличных тенге, оказалось наихудшим вариантом инвестирования. Так, хранение сбережений в наличных долларах принесло отрицательную доходность в размере 2%, в наличных евро — минус 5,1%, в наличных тенге, за счет инфляции, — минус 8,5%, соответственно.

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