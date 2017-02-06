Жарко: чтобы белорусы получали тысячу рублей, нужно эффективнее трудиться

Вице-премьер в эфире программы Контуры на телеканале ОНТ сообщил, что в Беларуси имеются необходимые деньги для того, что финансово подтвердить статус социального государства.

— Все отрасли социальной сферы в полном объеме для выполнения своих функций обеспечены финансовыми средствами. Социальные стандарты выполняются по всем отраслям, — заверил Жарко.