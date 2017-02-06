Жарко: чтобы белорусы получали тысячу рублей, нужно эффективнее трудиться
Заместитель
Заместитель
— Все отрасли социальной сферы в полном объеме для выполнения своих функций обеспечены финансовыми средствами. Социальные стандарты выполняются по всем отраслям, — заверил Жарко.
Говоря о решении задачи о средней зарплате 500 долларов по стране, заместитель
Для того, чтобы граждане страны уже к концу года получали в среднем 1 тысячу рублей, нужно улучшить работу экономического блока, то есть эффективнее трудиться. При этом рост уровня заработной платы должен немного отставать от роста производительности труда — это в реальном секторе экономики. В социальной сфере необходима оптимизация, рациональное использование бюджетных средств и развитие внебюджета.