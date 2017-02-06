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18:16 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Жарко: чтобы белорусы получали тысячу рублей, нужно эффективнее трудиться

Заместитель премьер-министра Василий Жарко заявил, что поставленная президентом цель достижения средней зарплаты 500 долларов по стране осуществима.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Вице-премьер в эфире программы Контуры на телеканале ОНТ сообщил, что в Беларуси имеются необходимые деньги для того, что финансово подтвердить статус социального государства.

— Все отрасли социальной сферы в полном объеме для выполнения своих функций обеспечены финансовыми средствами. Социальные стандарты выполняются по всем отраслям, — заверил Жарко.

Говоря о решении задачи о средней зарплате 500 долларов по стране, заместитель премьер-министра отметил, что в Беларуси существуют 58 видов экономической деятельности, в 20 из них по результатам декабря 2016 года на уровень в 1 тысячу рублей и выше уже вышли.

Для того, чтобы граждане страны уже к концу года получали в среднем 1 тысячу рублей, нужно улучшить работу экономического блока, то есть эффективнее трудиться. При этом рост уровня заработной платы должен немного отставать от роста производительности труда — это в реальном секторе экономики. В социальной сфере необходима оптимизация, рациональное использование бюджетных средств и развитие внебюджета.
Василий Жарко

Вице-премьер уточнил, что оптимизация не будет означать сокращения и увольнения обычных работников, а в первую очередь нужно посмотреть на управленческий аппарат.

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