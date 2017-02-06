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20:29 (мск), источник: Kazinform

Перерасчитать пенсии согласно трудовому стажу планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Уже стало традиционным ежегодное повышение размеров пенсий и соцвыплат в Казахстане. С наступлением нового года многие казахстанцы ожидали 20-процентного повышения пенсий, согласно поручению Главы государства. О нововведениях в начислении пенсий в 2017 году Рrimeminister.kz рассказала вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.

Источник: Kazinform

Увеличение на регулярной основе

Напомним, на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Казахстана глава государства Нурсултан Назарбаев поручил правительству РК в 2017 году повысить размеры пенсии на 20% к уровню 2016 года, а также увеличить с 1 июля 2017 года размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20%. Стоит отметить, что повышение в общем охватит 2 млн 100 тыс. казахстанцев.

Говоря о повышении пенсий, сразу хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на кризисные явления в мировой экономике, Казахстаном в полном объеме выполняются социальные обязательства по повышению размеров социальных выплат, в том числе пенсий. Пенсии выплачиваются своевременно. Размеры их, в отличие от заработной платы работающего населения, повышаются регулярно, ежегодно, при этом с опережением уровня инфляции на 2%, что соответствует принятой в 2014 году Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года.

Повышение каждые полгода

Надо заметить, что работа по повышению пенсий проводится планомерно, последовательно, с учетом реальных возможностей бюджета. Так, расходы на выплату пенсий — солидарной и базовой — в 2016 году составили более 1,3 трлн тенге, в текущем году они составят уже более 1,5 трлн тенге.

«Размер базовой пенсионной выплаты с 1 января 2017 года повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года во исполнение поручения главы государства будет повышен еще на 13%. В целом это обеспечит ее рост до 20% по отношению к 2016 году», — сказала С. Жакупова.

Так, в 2016 году размер базовой пенсии составлял 11 965 тенге, с 1 января 2017 года с учетом повышения на 7% ее размер стал равен 12 802 тенге, а с 1 июля 2017 года с учетом повышения на 13% составит 14 466 тенге.

Как пояснила вице-министр, с учетом повышения размеров пенсий до 20%, средний размер пенсий с учетом базовой пенсии повысится с 55 117 тенге в 2016 году до 66 676 тенге, минимальный размер — с 37 789 тенге в 2016 году до 45 711 тенге.

«С начала текущего года размеры солидарных пенсий в очередной раз повышены на 9%. На следующем этапе — с 1 июля этого года — размеры солидарных пенсий будут повышены на 11%, что в совокупности даст рост до 20% по отношению к 2016 году, как и было поручено Главой государства в Послании к народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», — отметила С. Жакупова.

Дополнительных документов от получателя пенсионных выплат, как утверждает вице-министр, не требуется, так как перерасчет производится на основании данных, имеющихся в пенсионном деле.

Перерасчет согласно трудовому стажу

В настоящее время базовая пенсия назначается всем в одинаковом размере без учета трудового стажа, а с 1 июля 2018 года будет применен новый подход к ее назначению. В частности, в рамках дальнейшей модернизации пенсионной системы будут перерасчитываться размеры базовой пенсии персонально каждому получателю в зависимости от его стажа участия в пенсионной системе.

«Если у гражданина трудовой стаж составляет 10 и менее лет или стаж вовсе отсутствует, то размер базовой пенсии будет равен 50% от величины прожиточного минимума (ПМ) и будет равен сегодняшнему размеру. За каждый год сверх 10 лет размер базовой пенсии будет увеличиваться на 2% и при 35 и более лет размер базовой пенсии составит 100% ПМ», — сказала вице-министр.

К примеру, при стаже 20 лет размер базовой пенсии составит 70% ПМ, 30 лет — 90% ПМ (если 10 лет — 12 802 тенге, 20 лет — 17 122 тенге, 35 лет — 24 459 тенге). С. Жакупова подчеркнула, что это касается как состоявшихся, так и будущих пенсионеров.

«В этой связи с 1 июля 2018 года всем получателям базовой пенсии будет перерасчитан размер получаемой базовой пенсии на основании сведений о трудовом стаже, имеющихся в пенсионных делах получателя. Дополнительно в бюджете на 2018 год на эти цели предусмотрено 116,3 млрд тенге», — заключила С. Жакупова.

По мнению вице-министра, это позволит, с одной стороны, восстановить социальную справедливость в отношении тех пенсионеров, которые по причинам отсутствия сведений о доходах, имея большой трудовой стаж, получают низкий размер пенсий, с другой — стимулирует сегодняшнее и будущее поколение работников к формализации трудовых отношений.

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