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19:07 (мск), источник: Publika.md

В кишиневском аэропорту из-за тумана отменили четыре рейса

Погода внесла коррективы в расписание полетов. В кишиневском аэропорту четыре рейса отменили, больше десяти задержали.

Источник: Publika.md

По расписанию, самолёт из Милана должен был прибыть вчера ближе к полуночи, но из-за тумана он добрался до молдавской столицы лишь сегодня во второй половине дня.

«В последний момент нам сказали, что полёт задерживается на 5 часов, а через десять минут объявили посадку. Толком ничего не объяснили».

Встречающие ждали прибытия самолета с нетерпением.

«Ночь провели в отеле. Утром в полдевятого должны были вылететь, но рейс снова задержали».

«Не волновался, так как знал, что всё будет хорошо. Потому что многим предложили вернуть деньги».

А те, кто собирался в Стамбул, вынуждены ждать вылета ещё один день.

«У меня планы, придется все менять. Конечно, никто не виноват, только погода. Надеемся, что завтра полетим, что все будет хорошо».

Задерживается и вылет на Париж.

«Я работаю во второй половине дня, ровно в полтретьего должна быть на работе, но, думаю, опоздаю».

К работе в нормальном режиме Кишиневский аэропорт вернулся после полудня, когда погодные условия улучшились. Между тем синоптики сообщают, что завтра утром снова ожидается туман.

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