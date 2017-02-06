Украинские заробитчане устроили в Польше массовые протесты, подключились местные

Соответствующая информация появилась на сайте профсоюза «Трудова солідарність».

Отмечается, что одновременно в Киеве у посольства Польши в Украине прошла акция в поддержку украинских забастовщиков.

Согласно представленной информации, причиной для массовой акции послужил инцидент, когда украинцев обманом заставили работать на стройке. Польский работодатель пообещал им зарплату и официальное оформление на работу, однако украинцы так и не получили на руки разрешения и подписанные договора, что является нарушением польского законодательства.

Когда возмущенные украинцы отказались выполнять работу, их закрыли на складе. Позже к давлению на заробитчан подключился руководитель предприятия. Он пообещал, что если украинцы прекратят протест, то он проконтролирует вопрос выплаты денег, в противном случае, сказал он, зарплату не выдадут. Украинские рабочие поддались на угрозы и шантаж и выполнили требования руководства.

Поняв, что им никто не планирует выплачивать заработную плату, украинцы при поддержке украинского профсоюзного движения «Трудова солідарність» и польского «Фонда Виталия Махинько по защите трудовых прав» приняли решение остановить свою работу и объявить забастовку, чтобы защитить свои права.