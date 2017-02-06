Бесплатная приватизация будет продлена до 2019 года или бессрочно

«Возможно, завтра будет уточненная редакция наших поправок с Павлом Качкаевым (зампред профильного комитета — прим. ТАСС), которой будет предлагаться продление приватизации бессрочно», — сказал Сидякин. «Но то, что приватизация будет продлена для всех, это точно», — подтвердил он.

Ранее стало известно, что Сидякин и Качкаев подготовили поправки о продлении до 2019 года бесплатной приватизации для всех категорий граждан к принятому в первом чтении законопроекту, который продлевал это право до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе крымчан и жителей аварийных домов.

По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта текущего года. В пояснительной записке к первоначальному законопроекту, который продлевал приватизацию лишь для определенных категорий, авторы указывали, что значительная часть граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, после 1 марта 2017 года будут поставлены в неравное положение по сравнению с теми, кто получил и приватизировал жилье до указанной даты.

Кроме того, отмечали разработчики, на территории Крыма и Севастополя в 2014—2016 годах «проводилась работа по принятию нормативных правовых актов, определяющих порядок передачи жилых помещений в собственность граждан, проведена инвентаризация многоквартирного жилищного фонда». В этой связи продление срока бесплатной приватизации жилых помещений для крымчан «будет способствовать реализации гарантии конституционных прав граждан на жилье», убеждены авторы законопроекта. Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.