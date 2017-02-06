Нефть дешевеет из-за увеличения добычи «черного золота» в США

По состоянию на 19.49 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,37% — до 56,03 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,02% — до 53,28 доллара за баррель.

Ранее Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 января, выросли на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,3% — до 494,8 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы выросли на лишь 3,289 миллиона баррелей, до 491,589 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, сократилась на 0,51%, или на 46 тысяч баррелей в сутки, до 8,915 миллиона баррелей в сутки.

Помимо этого, американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила об увеличении числа буровых установок в США за неделю, завершившуюся 3 февраля. Число буровых установок в стране выросло на 17 штук, или на 2,4%, до 729 единиц, в том числе нефтяных — на 17 единиц, или на 3%, до 583 штук, число газодобывающих установок не изменилось, сохранившись на уровне в 145 штук. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 158 штук, или на 27,7%.

«Мы ожидаем сильное оживление в добыче сланцевой нефти в США и ожидаем еще большего увеличения количества буровых установок», — приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитика банка SEB Бьярна Шильдропа (Bjarne Schieldrop).