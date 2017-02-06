AliExpress ограничил бесплатную доставку посылок в Россию
Торговая
Торговая
С 7 февраля площадка отменяет бесплатную доставку для товаров стоимостью дешевле двух долларов. Кроме того, продавцы больше не будут отправлять посылки с неотслеживаемым
По мнению AliExpress, такие меры позволят побороть участившиеся случаи потерь неотслеживаемых отправлений. Покупатель по истечению срока защиты имеет право открыть спор и потребовать деньги за неполученный товар. Но, как утверждает администрация площадки, клиенты часто получают посылку, но помечают заказ невыполненным и требуют возврат средств.
В январе AliExpress приостановила