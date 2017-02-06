Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Чавкание раздражает вас из-за строения мозга
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
В России изменятся правила изъятия детей из семьи
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
«Помирит с США»: СМИ о «путинском Распутине»
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
«Мы крайне обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои на Донбассе
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
22:57 (мск), источник: УНИАН

В Украине зафиксировали очередную вспышку чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных — африканской чумы свиней (АЧС) в Кировоградской области.

Источник: УНИАН

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Главного управления госпотребслужбы в Кировоградской области Юрий Травкин, ветеринары зафиксировали вспышку африканской чумы в хозяйстве, которое выращивало диких свиней с целью разведения в селе Грузское Кировоградского района.

Диагноз АЧС сегодня подтвержден лабораторными исследованиями.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Кировоградской райгосадминистрации провела заседание и утвердила план действий по ликвидации АЧС, определила границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), убытки государственного бюджета Украины из-за вспышки вируса африканской чумы свиней в 2017 году могут составить более 1,5 миллиарда гривень. По данным Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция распространения АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет свыше 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а косвенные расходы увеличатся на 5−7,5 миллиарда гривень.

В целом с начала 2017 года в Украине зарегистрировано более 20 вспышек АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) — контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Заключенный в России Кольченко получил поздравление с днем рождения от Порошенко
В ОБСЕ обнаружили тяжелую артиллерию вблизи Мариуполя
Разработан новый антитабачный законопроект
Средний размер пенсии в России превысил 14 тысяч рублей
В России вынесли первый приговор по статье о недоносительстве
Россия досрочно выиграла медальный зачет Универсиады — 2017
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запустил сервис поиска попутчиков
Спорт
Высший Классон! «Краснодар» устроил шоу для Карреры «Краснодар», за матчем которого наблюдал тренерский штаб «Спартака» во главе с Массимо Каррерой, уверенно обыграл корейский «Сувон»
Авто
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео То, что Mercedes-Benz готовит новый внедорожник под брендом Maybach, было известно уже давно
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Минздрав хочет внести важные изменения в национальные прививочные календари В ведомстве планируют расширить перечень лиц группы риска, включив туда недоношенных, маловесных, а также детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь