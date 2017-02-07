Министр посетовал на нехватку крупных банков в Крыму

«У нас реально три крупных банка работают на территории Крыма. Есть еще, но условно говоря, мелкой порции, но реальных игроков на банковском рынке у нас три и их недостаточно. У них есть существенные ограничения по капиталу для дальнейшего кредитования экономики, аналогичная ситуация у нас в страховом секторе», — сказал Мельников в эфире крымской радиостанции «Спутник в Крыму».
По его словам, в первом квартале одна из средних страховых российских компаний откроет в республике полноценные филиалы.
В республике на сегодня наибольшую банковскую сеть имеют РНКБ, Генбанк и банк «Россия». Крупные российские банки не заходят на полуостров из-за угрозы санкций.
«Они все подвергнутся санкциям, что нанесет удар в целом по экономике страны, потому что режим санкций для них приведет к ослаблению финансирования за границей, а это значит что в целом экономика страны не получит какие-то ресурсы, которые нам нужны», — подчеркнул министр.