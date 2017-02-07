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09:10 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму выросло число прибыльных компаний

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму выросло число прибыльных компаний, которые за прошлый год заработали около 17 миллиардов рублей, сообщил министр экономического развития республики Андрей Мельников.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, прошлый год для экономики республики стал годом стабилизации.

«Об этом говорят цифры, которые не просто статистика. Это подтверждает развитие положительных тенденций республиканской экономики. У нас выросла доля прибыльных компаний на пять процентных пунктов. Сейчас 66% компаний в республике являются прибыльными», — сказал Мельников в эфире крымской радиостанции «Спутник в Крыму».

По его словам, за 11 месяцев 2016 года компании заработали почти 17 миллиардов рублей прибыли, что на 50% больше, чем в позапрошлом году.

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