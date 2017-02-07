В Крыму выросло число прибыльных компаний

По его словам, прошлый год для экономики республики стал годом стабилизации.

«Об этом говорят цифры, которые не просто статистика. Это подтверждает развитие положительных тенденций республиканской экономики. У нас выросла доля прибыльных компаний на пять процентных пунктов. Сейчас 66% компаний в республике являются прибыльными», — сказал Мельников в эфире крымской радиостанции «Спутник в Крыму».

По его словам, за 11 месяцев 2016 года компании заработали почти 17 миллиардов рублей прибыли, что на 50% больше, чем в позапрошлом году.