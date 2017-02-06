Fitch отозвало рейтинги по национальной шкале у более 100 российских компаний и банков
Агентство отмечает, что это никак не влияет на действующие международные рейтинги для нефинансовых корпораций.
Агентство отмечает, что это никак не влияет на действующие международные рейтинги для нефинансовых корпораций.
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch одновременно подтвердило и отозвало рейтинги по национальной шкале у 44 российских нефинансовых и 64 финансовых компаний и банков, говорится в сообщении агентства.
В списке, в частности, значатся «Аэрофлот», «Мираторг», «Энел Россия», «ФПК» (входит в «РЖД»), «Мегафон», МТС, НЛМК, «Новатэк», «Газпром», «Ростелеком», «Трансконтейнер» и другие. В числе банков — «Тинькофф банк», «Пересвет», «Альфа-банк», «Европлан», Россельхозбанк, Внешэкономбанк, Сбербанк, Совкомбанк, «Связь-банк» и другие.
Агентство отмечает, что данное рейтинговое действие не влияет на существующие международные рейтинги для нефинансовых корпораций.
В конце декабря 2016 года Fitch приняло решение отозвать рейтинги всех российских компаний по национальной шкале.
Такое решение было принято в связи с введением в России новой
Таким образом, агентство отзовет порядка 150 рейтингов российских компаний по национальной шкале к концу марта 2017 года.