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23:00 (мск), источник: ТАСС

Fitch отозвало рейтинги по национальной шкале у более 100 российских компаний и банков

Агентство отмечает, что это никак не влияет на действующие международные рейтинги для нефинансовых корпораций.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch одновременно подтвердило и отозвало рейтинги по национальной шкале у 44 российских нефинансовых и 64 финансовых компаний и банков, говорится в сообщении агентства.

В списке, в частности, значатся «Аэрофлот», «Мираторг», «Энел Россия», «ФПК» (входит в «РЖД»), «Мегафон», МТС, НЛМК, «Новатэк», «Газпром», «Ростелеком», «Трансконтейнер» и другие. В числе банков — «Тинькофф банк», «Пересвет», «Альфа-банк», «Европлан», Россельхозбанк, Внешэкономбанк, Сбербанк, Совкомбанк, «Связь-банк» и другие.

Агентство отмечает, что данное рейтинговое действие не влияет на существующие международные рейтинги для нефинансовых корпораций.

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В конце декабря 2016 года Fitch приняло решение отозвать рейтинги всех российских компаний по национальной шкале.

Такое решение было принято в связи с введением в России новой нормативно-правовой базы по кредитным рейтингам, что привело к тому, что рейтинги Fitch по нацшкале стали непригодными для использования в регулятивных целях.

Таким образом, агентство отзовет порядка 150 рейтингов российских компаний по национальной шкале к концу марта 2017 года.

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