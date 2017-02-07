Татарстанцам выплатили долги по зарплате в 270 тысяч рублей

Общая сумма задолженности, которая была погашена предприятиями, составила 270 тысяч рублей. Долги по зарплате были возвращены благодаря работе Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников.

Порядка 120 тыс. рублей получили работники ЗАО КСУ «Гидроспецстрой» (г. Казань). Работнику ООО «Рост Промсервис» (г. Набережные Челны) работодатель выплатил долг в размере 16 тыс. рублей. Долгожданную зарплату получили также 18 работников Мамадышского районного потребительского общества. Общая сумма выплат составила 134 тыс. рублей.