В Беларуси выявлено 7 марок опасной «незамерзайки»

Оказалось, что на рынках и в магазинах встречаются смеси, в которых норма содержания опасного метанола превышена в 500 раз! О ядовитых свойствах этого вещества многие слышали лишь из новостей о том, что кто-то рискнул выпить стеклоомывайку. Однако медики утверждают, что незамерзайка может нанести вред любому водителю, если содержание опасного метанола в ней превышено.

В Гродненском областном центре гигиены и эпидемиологии собрали воедино информацию из других подобных центров и представили список незамерзающей жидкости, при проверке которой выявлено огромное превышение нормы метилового спирта. Все они произведены в России. Не выдержала лабораторных испытаний по содержанию метанола следующая продукция: стеклоомывающая жидкость низкозамерзающая Сибирь —30оС и Саяны, изготовитель ООО Элит Эстейт Компани, стеклоомывающая жидкость марки —30 ICE STORM, изготовитель ООО Регалит. Не прошли испытания и Вьюга (-30), изготовитель ООО Информ Прогресс, а также NORD WIND GLASS CLEANER (-30), изготовитель ООО ТД ВымпелТорг, Оймякон GLEID exclusive, изготовитель ООО ИнжТехПоставка. Лидером по количеству превышения стал Nordix, изготовитель ООО Дельрос, — перечисляет Екатерина Шастак, заведующая отделением надзора и контроля за гигиенической безопасностью товаров Гродненского областного центра гигиены и эпидемиологии. По ее словам, если окажется, что товар, взятый на пробу, не подделка, то импортеров могут лишить разрешения на ввоз такой продукции в нашу страну.

Не так давно в Витебске сотрудники ДФР и ГАИ задержали фуру, которая объездными путями направлялась в Полоцк. В грузовике оказалось 5.600 канистр с 28 тысячами литров стеклоомывателя, в котором содержание метанола превышало норму в 500 (!) раз. В ДФР также отметили, что на территории Витебской области действовала преступная группа, которая продавала подобные жидкости. Три человека задержаны, возбуждено уголовное дело. Не исключено, что дельцы уже успели реализовать такую незамерзайку населению.