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6 февраля, источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси выявлено 7 марок опасной «незамерзайки»

Санэпидемслужба исследовала, какую незамерзающую стеклоомывающую жидкость для автомобилей продают в Беларуси.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Оказалось, что на рынках и в магазинах встречаются смеси, в которых норма содержания опасного метанола превышена в 500 раз! О ядовитых свойствах этого вещества многие слышали лишь из новостей о том, что кто-то рискнул выпить стеклоомывайку. Однако медики утверждают, что незамерзайка может нанести вред любому водителю, если содержание опасного метанола в ней превышено.

В Гродненском областном центре гигиены и эпидемиологии собрали воедино информацию из других подобных центров и представили список незамерзающей жидкости, при проверке которой выявлено огромное превышение нормы метилового спирта. Все они произведены в России. Не выдержала лабораторных испытаний по содержанию метанола следующая продукция: стеклоомывающая жидкость низкозамерзающая Сибирь —30оС и Саяны, изготовитель ООО Элит Эстейт Компани, стеклоомывающая жидкость марки —30 ICE STORM, изготовитель ООО Регалит. Не прошли испытания и Вьюга (-30), изготовитель ООО Информ Прогресс, а также NORD WIND GLASS CLEANER (-30), изготовитель ООО ТД ВымпелТорг, Оймякон GLEID exclusive, изготовитель ООО ИнжТехПоставка. Лидером по количеству превышения стал Nordix, изготовитель ООО Дельрос, — перечисляет Екатерина Шастак, заведующая отделением надзора и контроля за гигиенической безопасностью товаров Гродненского областного центра гигиены и эпидемиологии. По ее словам, если окажется, что товар, взятый на пробу, не подделка, то импортеров могут лишить разрешения на ввоз такой продукции в нашу страну.

Не так давно в Витебске сотрудники ДФР и ГАИ задержали фуру, которая объездными путями направлялась в Полоцк. В грузовике оказалось 5.600 канистр с 28 тысячами литров стеклоомывателя, в котором содержание метанола превышало норму в 500 (!) раз. В ДФР также отметили, что на территории Витебской области действовала преступная группа, которая продавала подобные жидкости. Три человека задержаны, возбуждено уголовное дело. Не исключено, что дельцы уже успели реализовать такую незамерзайку населению.

Чем опасно превышение метанола в этой жидкости? Открываем нормативные документы: в 2008 году постановлением Министерства здравоохранения был указан предельно допустимый уровень концентрации метанола на метр кубический — 15 миллиграммов при единоразовом вдыхании. Если же человек находится в помещении с парами метанола от 5 до 8 часов, то допустимая норма — 5 миллиграммов на метр кубический. Мы без последствий вдыхаем эти пары, когда едем за рулем авто и чистим стекло разрешенной стеклоомывайкой. Конечно, многое зависит и от строения автомобиля, от герметичности системы подачи воздуха, скорости движения, ветра и т. д. Но при повышенном уровне содержания метанола ядовитые пары все равно проникнут в салон. В этом случае, как рассказали нам специалисты медико-профилактического факультета БГМУ, может случиться следующее. Если пары в салоне в невысокой концентрации и водитель едет за рулем длительное время, то возможно наступление так называемого хронического отравления: головокружение, мерцание в глазах. В отдельных случаях могут развиться конъюнктивит, головная боль, бессонница, возможны проблемы с желудком или кишечником. Если содержание метанола высокое, то человек ощущает резкую головную боль, тошноту, опьянение, ослабление зрения. Однако резкую концентрацию вы почувствуете сразу: дыхательные пути очень остро реагируют на этот яд, и человек сразу понимает, что вдыхает токсичное вещество. В таком случае, разумеется, следует немедленно остановиться и выйти из машины. Но в ситуации с невысокой концентрацией водитель может и не понять, откуда появились опасные симптомы. Поэтому от покупки сомнительных стеклоомывающих жидкостей лучше воздержаться.

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