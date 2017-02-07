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01:15 (мск), источник: Интерфакс

Шувалов заявил об отсутствии планов по приватизации РЖД

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Правительство РФ не вносило ОАО «РЖД» в список приватизации, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Сразу скажу, что мы не собираемся приватизировать РЖД. Буквально на днях в правительстве утверждена программа приватизации, и РЖД в этот список не входит», — заявил Шувалов в интервью газете «Известия», опубликованном во вторник.

Больше того, когда мы обсуждали в прошлом приватизацию РЖД, речь шла о совсем небольшом пакете, который можно было бы разместить в пользу негосударственных пенсионных фондов, но сейчас и этого нет в повестке
Игорь ШуваловПервый вице-премьер РФ
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2 февраля правительство приняло план приватизации на 2017−2019 годы. Сообщалось, что на заседании шла речь, в частности, об активах ВТБ, РЖД и «Почты России».

Сейчас государство владеет 100% акций «Российских железных дорог».

Ранее сообщалось, что министерство экономического развития включило 25% минус 1 акцию перевозчика в проект плана приватизации компании на 2017−2019 годы, однако более точные планы государства не раскрывались.

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