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09:58 (мск), источник: Ведомости

Власти компенсируют операторам часть расходов на закон Яровой

Минэкономразвития предлагает пустить на это средства программы по ликвидации цифрового неравенства, но этих денег недостаточно.

Источник: Reuters

Подписывая летом 2016 г. закон Яровой, последствия которого операторы оценивали в астрономические суммы, Владимир Путин, оказывается, поручил правительству поддержать операторов в связи с «учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции».

Информация об этом поручении появилась на официальном портале правовой информации: на документ ссылалось Минкомсвязи в дискуссии о подзаконных актах к поправкам Яровой. Представитель ведомства не стал обсуждать эти сообщения, а к вечеру понедельника все комментарии министерства со ссылками на закрытое поручение президента были удалены с портала.

До сих пор было известно лишь поручение президента правительству и ФСБ подготовить до 1 ноября 2016 г. проекты нормативных актов, которые минимизировали бы риски, связанные с применением закона. Речь о поддержке операторов и борьбе с ростом тарифов не шла. Они были в закрытой части этих поручений, говорят три собеседника в операторах связи.

Антитеррористические поправки депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова обязывают российских операторов связи и интернет-провайдеров с июля 2018 г. хранить весь трафик клиентов — письма, файлы, разговоры, историю интернет-запросов — до шести месяцев, а сведения о самих фактах передачи информации — три года.

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Затраты телекоммуникационных компаний на системы хранения трафика составят 2,2 трлн руб., писали председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко руководители сотовой большой четверки — МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2.

Замминистра экономразвития Николай Подгузов предлагает компенсировать операторам расходы из фонда универсальных услуг связи.

Свое предложение Подгузов в конце января направил в аппарат правительства к заседанию по вопросу совершенствования системы оказания универсальных услуг связи. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердил сотрудник Минэкономразвития. Заседание должно состояться на этой неделе, знают два сотрудника операторов связи и подтверждает источник в правительстве. Представитель курирующего связь вице-премьера Аркадия Дворковича от комментариев отказалась.

Все операторы отчисляют в фонд универсальных услуг связи 1,2% выручки, но на другие цели. Средства из фонда направляются в бюджет, а государство из него должно выделять аналогичную сумму «Ростелекому» на устранение цифрового неравенства.

На эти деньги госоператор строит оптоволоконные линии связи и точки доступа, финансирует оказание универсальных услуг связи — работу таксофонов и пунктов коллективного доступа в интернет.

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Государство недофинансирует проект. В 2016 г. в фонд универсальных услуг планировалось собрать 14,2 трлн руб., но «Ростелеком» получил из бюджета только 7,9 млрд.

«Мегафон» поддерживает инициативу Минэкономразвития, говорит его представитель. Представители других операторов отказались обсуждать эту тему. Собеседники в двух из них настроены скептически: средств фонда просто не хватит. В прошлом году поступило всего 14,2 трлн руб., а расходы отрасли на исполнение закона Яровой операторы оценивали в несколько триллионов рублей. Средств фонда хватит, лишь если существенно сократить размеры хранимого трафика, считает один из собеседников.

Возражения есть и у «Ростелекома», устраняющего цифровое неравенство. Это создаст риски недофинансирования других проектов и может увеличить сроки их реализации, говорит об инициативе представитель госоператора. Кроме того, судя по суммам затрат на исполнение антитеррористического пакета, средств резерва будет явно недостаточно, отмечает он.

Предложение необходимо проанализировать исходя из расчетов затрат операторов и учесть при этом первоочередные мероприятия, которые могут финансироваться за счет резерва, согласен с операторами сотрудник Минэкономразвития. И добавляет, что сейчас такие оценки очень разнятся.

При этом очевидно, что инициатива может повлечь за собой корректировку текущей системы универсального обслуживания, а также увеличить операторские отчисления.

Кроме того, средства фонда придется расходовать целевым образом в полном объеме, «исключив варианты его перераспределения», добавляет он.2 трлн руб., оценивал замминистра связи и коммуникаций Алексей Волин. Он также сообщил, что Минкомсвязи договорилось с силовыми ведомствами о снижении в 10 раз объема трафика, который необходимо хранить. В частности, предлагается отменить хранение «избыточной информации» — интернет-видео, IP-TV, торрентов и ряда других «тяжелых» ресурсов.2 трлн руб., то средств фонда устранения цифрового неравенства все равно не хватит, рассуждает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. И делает вывод, что размер операторских взносов в любом случае придется повышать. Стоимость внедрения в 100 млрд руб. составляет около 7% от совокупной выручки всех российских телекомоператоров. Если правительство растянет сбор этой суммы на «комфортный» период в 10 лет, то операторам нужно будет повысить ежегодные отчисления в фонд с нынешних 1,2 до 2% от выручки, подсчитал Либин.

Представители Минкомсвязи и Минэкономразвития отказались от комментариев.

Комментарии
5
Сергей Саморуков
Чему учился , то и продвигает ,т.е. слежка и уничтожение полит.противников . ВСЁ . С остальным провал .
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А Б
Складывается впечатление, что г-жа Яровая своим предложением этого одиозного закона всего лишь воплотила не озвученные (а может быть кулуарно и озвученные) "пожелания" власти создать основу для постоянного пополнения досье Большого Брата на граждан РФ.
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perplexed
пусть Эдик не отвлекается от работы
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